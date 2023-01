Agenzia ANSA

Ladi Milano (+1%) prosegue la seduta in rialzo, dopo un avvio fiacco ed in linea con gli altri principali listini europei. A Piazza Affari si mette in luce Pirelli (+1,9%). Lo spread tra Btp e ...Sale al 100% della societa' che produce software Zenseact . Volvo Cars inizia il 2023 con un'accelerata, sulla spinta dell'acquisizione del pieno controllo di Zenseact, societa' che sviluppa software ... Borsa: accelera Milano (+1%), in luce Pirelli - Economia La Borsa di Milano (+1%) prosegue la seduta in rialzo, dopo un avvio fiacco ed in linea con gli altri principali listini europei. A Piazza Affari si mette in luce Pirelli (+1,9%). (ANSA) ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...