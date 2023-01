(Di martedì 3 gennaio 2023) Qualche anno fa, per quasi tutti, era una perfetta sconosciuta, al limite un accessorio per gite fuori porta o scampagnate. Oggi lesono un recipiente irrinunciabile della nostra quotidianità. Griffate, anonime, di fogge strane oppure classiche, di sicuro quasi nessuno rinuncia a portarsele dietro, perché “non si sa mai”. Sarà la moda, sarà una coscienza ambientale sempre più diffusa, quello che è certo è che sempre meno persone preferiscono, per bere fuori casa, la bottiglia diusa ee dunque si affidano alle. Al punto che nel 2018 il mercato globale mondiale di questo accessorio corrispondeva oramai a circamiliardi di dollari l’anno e le previsioni sono di una crescita del 3,9% tra il 2019 e il 2025. Lesono diventate un contenitore ...

Luce

Qualche anno fa, per quasi tutti, era una perfetta sconosciuta, al limite un accessorio per gite fuori porta o scampagnate. ...... prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Riscaldamento globale, il 2023 sarà ancora più caldo del 2022 - Pnrr, 1,8 milioni di nuovi alberi in città -della ... Borracce, amiche dell'ambiente e di chi le preferisce alla plastica usa e getta. Otto regole per un uso corretto - Luce Più di una su due, se non ben pulite, possono essere causa di proliferazione batterica. Le 8 regole di utilizzo ...Vademecum degli esperti di Università Cattolica di Roma e Istituto Superiore di Sanità: i consigli per evitare che la bottiglia riciclabile sia contaminata da germi pericolosi per la salute ...