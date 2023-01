Bonaccini arranca | i sondaggi lo danno in calo E per la leadership c' è pure il banchiere Guizzetti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Già il 12 dicembre scorso, uno di Swg per il Tg La7, registrava il trend calante per: quattro punti di vantaggio sulla sua ex vicepresidente in vista delle primarie di febbraio. ...

ilGiornale.it

Il rischio di sfondoni pericolosi in grado di avvantaggiare l'avversaria è percepito come concreto all'interno dello stesso cerchio magico di. Una squadra molto rodata, tutta cresciuta in ...... ha scritto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano, commentando i risultati ... La Legaal 7,15%, Forza Italia 6,02%, Noi Moderati 1,24%. Il Movimento 5 Stelle a Rimini ... Bonaccini arranca, i sondaggi lo danno in calo. E per la leadership c ... Sondaggi in calo, elogi al Partito Comunista, confusione sulle alleanze. Stefano Bonaccini e i suoi cominciano a essere preoccupati per il risultato del congresso del Pd. Solo un mese fa la pratica pe ...