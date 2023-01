Bologna | c'è un dubbio per Fares

Il Pallone Gonfiato

Nessun particolareper il tecnico,panchina per D. Maldini e Verde, che potranno essere utili ... Roma -( Mercoledì 4 Gennaio ore 16.30 ). La Roma inizia il nuovo anno con la sfida dell'...- Debutto positivo, domenica scorsa, per la rete notturna delle linee N di Tper. La prima ... Un primissimo bilancio d'avvio senzapositivo per le linee N che al debutto hanno trasportato ... Bologna, Barrow out contro la Roma: per Thiago Motta in dubbio ... La squadra giallorossa chiamata a cominciare bene il 2023 tornando al successo all'Olimpico, dopo le ultime tre gare casalinghe in campionato che hanno portato in dote appena un punto ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...