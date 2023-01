Bollette gas | per gli utenti in regime di tutela aumenti del 23% in dicembre L’authority | “Nel 2022 spesa media di 1 866 euro | +65%”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nonostante il calo del prezzo del gas sui mercati internazionali, asono aumentate ledegliitaliani che hanno ancora un contratto indi maggior(sono circa il 33% del totale). In base all’aggiornamento mensile annunciato il 3 gennaio dalArera, la famiglia tipo subirà un rincaro del 23,3% rispetto al mese di novembre. Spendendo, nell’intero, circa 1.866, il 64,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Arera rivendica che il nuovo metodo di aggiornamento ex post introdotto a luglio, in base al quale la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento viene calcolata comemensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano, ha comportato ...

Lo comunica l' Arera spiegando che a dicembre il prezzo della materia primaper i clienti con contratti in condizioni di tutela, è fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati ...Per il mese di dicembre, che nelle prime settimane ha registrato quotazioniancora particolarmente elevate (con punte di circa 135 euro/MWh) prima delle riduzioni di fine mese, il prezzo della ...Siglato l'accordo tra Enercom Luce e Gas e Sace per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas.Aumenta la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di dicembre e ...