Bollette gas di dicembre in aumento del 23 | 3% | la spesa per famiglia sale a 1866 euro

Nicola Porro

Doppia stangata sulNon c'è pace per ledeldelle famiglie italiane . A fare da contraltare al sospiro di sollievo per gli annunciati risparmi per l'elettricità previsti a gennaio arriva la stangata sul metano. Per le famiglie ...03 - 01 - 23 17:27:11 (0373) 5 NNNN Gas, ecco perché i prezzi in bolletta (ancora) non calano Spesa annua famiglia media a 1.866 euro (+64,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Sale ancora la bolletta gas per le famiglie ...Aumenta la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi ...