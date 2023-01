Bolletta del gas sempre più alta A Dicembre +23% | nel 2022 spesi 1866 euro a famiglia

Agenzia ANSA

Per l'Arera a pesare sono state le quotazioni delle prime settimanemese Cresce lagas per le famiglie ancora nel mercato tutelato. Si registra un aumento23,3% a dicembre rispetto a novembre. Lo rende noto Arera in una nota, precisando che a pesare sono le ...gas quanto ci costi . A dicembre per i clienti che sono ancora nel mercato tutelato, l'aumento comunicato dall'Arera è23,3% rispetto a novembre e a pesare sono state in particolare ... Gas, aumenta del 23,3% la bolletta di dicembre. Nel 2022 spesi 1866 euro a famiglia Continua la corsa delle bollette del gas anche nell’ultimo mese del 2022, con un aumento a carico degli utenti pari al 23,3 percento. Lo ha annunciato l’Autorità di regolazione per energia reti e ambi ...ROMA - Aumenta la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di dicembre e ...