Blitz Senato | attivisti arrestati | “In cella ma facciata è già pulita | avanti con disobbedienza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”L’arresto è stato eccessivo, a nostro modo di vedere, perché noi abbiamo spruzzato vernice lavabile sulladelche infatti dicono essere stata già. Questo sarebbe un imbrattamento invece è stato interpretato come un danneggiamento, per cui vale l’arresto in flagranza, cosa che non vale per l’imbrattamento. Quindi è stata un’interpretazione eccessiva secondo molti legali che si sono espressi sul tema. Tra l’altro oggi Ignazio La Russa ha detto che ilsi costituirà parte civile, questo è imbarazzante, si dichiarino colpevoli per crimini contro l’umanità e noi siamo la parte civile in questo processo che è il processo del secolo”. Lo dice all’Adnkronos Laura Paracini, attivista di Ultima generazione arrestata ieri per ildegli ambientalisti al ...