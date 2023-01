Blitz ambientalisti Senato | arresti convalidati | attivisti tornano liberi

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il giudice monocratico di Roma ha convalidato glidi Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, i tredi Ultima Generazione che hanno compiuto ieri ila Palazzo Madama. I tre, accusati di danneggiamento aggravato, sono stati rimessi in libertà e il giudice ha rimandato l’udienza al 12 maggio. Il pm durante l’udienza di convalida aveva chiesto l’obbligo di dimora per tutti e tre. I giovani erano già stati denunciati per i blocchi stradali sul Grande Raccordo Anulare compiuti nelle settimane scorse. La ragazza, inoltre, aveva partecipato anche all’azione dimostrativa contro un quadro di Van Gogh esposto a palazzo Bonaparte. Per ildurante il quale è stato imbrattato il portone delaltri duesono stati denunciati. Le ...

Il Sole 24 ORE

Roma, 3 gen - Gli inutilidei gretini di Ultima generazione non incontrano nemmeno il favore deglidella prima ora. Mentre i giornali mainstream sgomitano per giustificare - quando proprio non si prodigano ...Tre attivisti arrestati e due denunciati. Queste le conseguenze dopo ildi lunedì mattina avvenuto al Senato dove è stato imbrattata la facciata con della vernice. ... chi sono glie ... Blitz ambientalisti al Senato, 3 arresti. Viminale: rafforzati controlli zona Parlamento e stazioni (Adnkronos) - Il giudice monocratico di Roma ha convalidato gli arresti di Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, i tre attivisti di Ultima Generazione che hanno compiuto ieri il blitz a Pal ...Il gruppo Ultima Generazione ha raggiunto ieri mattina, 2 gennaio 2023, Palazzo Madama lanciando vernice arancione contro la sede del Senato. “Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che off ...