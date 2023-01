Blitz ambientalista al Senato | Ultima Generazione | “Azione pacifica per portare l’attenzione sul tragico ritardo della politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) “L’degli attivisti diè stata come sempree non violenta. Non avrebbe mai potuto né volutoil minimo danno alle persone”. Inizia così il messaggio postato sui social dagli ambientalisti all’indomani delcompiuto al, dove è stata imbrattata la facciata convernice rossa. “Gli attivisti imbrattando ilhanno volutosulnei confronti delle questioni ambientali. Non c’è più tempo e la regrottesca, pressoché unanime, è stata quella di ...