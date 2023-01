Blitz al Senato | in libertà i tre attivisti

(Di martedì 3 gennaio 2023) - E' fissata al prossimo 12 maggio l'udienza in tribunale dei tredi Ultima Generazione che ieri hanno imbrattato con vernice rossa la facciata deldella ...

Agenzia ANSA

- E' fissata al prossimo 12 maggio l'udienza in tribunale dei tre attivisti di Ultima Generazione che ieri hanno imbrattato con vernice rossa la facciata deldella ...aldegli ambientalisti, finalmente degli arresti nel gruppo Nuova Generazione Da tempo stiamo seguendo le 'imprese' di Nuova Generazione , il gruppo cosiddetto ambientalista che si è ... Blitz Senato: tornano liberi i tre attivisti arrestati Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il giudice non ha disposto misure cautelative. L'udienza è fissata al 12 maggio: i tre sono accusati di danneggiamento aggravato ...