Black Panther | Wakanda Forever in streaming su Disney+

Non è trascorso molto tempo dall'uscita al cinema di: Wakanda Forever , eppure Disney+ avrebbe già stabilito la data d'uscita sulla piattaforma in streaming. Una novità che piacerà sicuramente agli appassionati dell'universo Marvel che ...: Wakanda Forever sarà disponibile su Disney+ 70 giorni dopo l'uscita nelle sale, come Shang - Chi and the Legend of the Ten ... Black Panther: Wakanda Forever, svelata la data d'uscita su Disney Plus! Black Panther: Wakanda Forever debutterà streaming sulla piattaforma di Disney+ probabilmente nelle ultime settimane di gennaio.Il sequel di Black Panther, dopo aver conquistato il grande schermo, è pronto a debuttare anche in streaming sulla piattaforma di Disney+, ma quando