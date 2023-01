Bizantini al Mann | allestire una mostra è come costruire un menu

Leggi su ildenaro

(Di martedì 3 gennaio 2023): Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Basta la parola, direbbe un antico ritornello pubblicitario. Mostre di Archeologia, peraltro legate alla storia cittadina, trovano in questo Museo la naturale sede per le esposizioni. Qualche volta la strada semplice è anche la migliore. “. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”. Si presentalairrinunciabile del periodo natalizio in città. L’enorme flusso turistico che travolge le strade cittadine in questo periodo dell’anno lascia immaginare file senza limite all’ ingresso del Museo. La coincidenza tra prima domenica del mese, quindi ingresso gratuito, e primo giorno dell’anno, sembra sinonimo di folla, fila, calca, dunque gran successo di pubblico. Un tema tanto interessante quanto anche misterioso,la civiltà ...