Binance | pronto il ritorno in Corea del Sud?

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una crisi che sembra non avere fine e la fuga di molte imprese del settore hanno aperto un vuoto nei mercati cripto dell’Estremo Oriente. In controtendenza rispetto ai propri rivali,, leader del comparto fintech, avrebbe acquisito Gopax, presente da anni nella top-5 degli exchangeni. A riportarlo è la testata locale “Decenter”, che sottolinea l’importanza strategica della transazione, il grimaldello diper scardinare e poi egemonizzare i mercati di una regione da sempre aperta alle innovazioni della tecnologia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

