Bimbo picchiato | migliorano condizioni | respira autonomamente

Ildi 6 anni di Ventimiglia massacrato di botte dal compagno della nonna il 19 dicembre scorso respira autonomamente. A comunicarlo è la direzione Sanitaria dell'ospedale G. Gaslini. "Ilè cosciente ed orientato, non richiede terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva per monitoraggio" ha spegato l'ospedale. . 3 gennaio 2023Ventimiglia (Imperia) - Continuano a migliorare, seppur lentamente, le condizioni del bambino di 6 anni ricoverato al Gaslini di Genova dopo essere stato massacrato di botte nella casa dei nonni, a ...Lo rendo noto con una nota l’ospedale Gaslini di Genova. il piccolo resta comunque ricoverato in terapia intensiva per il monitoraggio ...Il piccolo è sveglio e respira autonomamente. Ora si attende di poterlo interrogare per ricostruire quanto accaduto lo scorso 19 dicembre ...