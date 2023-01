Biglietti Bologna-Atalanta | trasferta senza Dea Card per i tifosi nerazzurri

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tramite il sito ufficiale di Vivaticket sono state comunicate tutte le informazioni per quanto concerne idiIn vista di, match che si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara, Vivaticket ha comunicato tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei. La vendita è attualmente partita nella giornata di oggi, e ciò che si riscontra attualmente per il settore ospiti sono queste informazioni: biglietto a 25 € e vendita liberautilizzo della Dea. Si prospetta una grande invasione nerazzurra in terra emiliana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prima Bergamo

... si apre con Robbie Williams che porterà aper due date il suo XXV Tour , tournée ... come provano le vendite deiesauriti a tempo di record, i Coldplay, che faranno quattro date in ...... 'Amo ascoltare musica e poi ho una regola: scelgo concerti cui inon costano più di 20 ... I Jethro Tull a febbraio il 12 a Roma e il 14 aRoger Waters farà un sacco di date: il 27, ... Per lo Spezia ancora 240 biglietti a disposizione, per Bologna nessuna limitazione Socios ha diffuso sui propri account social i dati relativi alle iniziative dell'anno solare appena terminato: una quota mai raggiunta prima ...È battaglia sull'autonomia differenziata. Solo ieri il ministro Roberto Calderoli, giunto in Calabria, ribadiva che questa non è «una proposta contro qualche territorio» ...