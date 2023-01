Biglietti Atalanta Salernitana | dove prendere i ticket del match I dettagli

(Di martedì 3 gennaio 2023) Iperusciranno questa settimana. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi Tramite il sito ufficiale, l’ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne iper il contro la: che si terrà il 29 dicembre. Iverranno venduti venerdì 5 gennaio alle 10:00 tramite il sito Vivacon i seguenti prezzi: Morosini: 18 € Distinti Sud: 20 € Pisani 22 € R. Scoperta 27 € R. Coperta 45 € Tribuna Centrale 120 € Tribuna Nerazzurra 200 € UNDER 6: Gratis PROMOZIONE: Tribuna Centrale e Tribuna d’Onore Nerazzurra a metà prezzo: la promozione è valida soltanto se si acquista il tagliando d’ingresso in questi due settori nei giorni di giovedì 5 e ...

Atalanta

... uscito dai radar dopo 7 gettoni nelle primissime battute del campionato: il prodotto dell'... La prevendita deiè aperta e la Curva Nord è già esaurita . Rimangono disponibili i ...Come spesso (quasi sempre) accade in queste situazioni, la vendita deisi apre con largo ... L'unica gara di A per cui sono state prese decisioni è Sampdoria - Napoli e Bologna -è ... Atalanta-Salernitana, info biglietti Il club orobico ha annunciato le modalità di acquisto dei tagliandi validi per assistere al match in programma domenica 15 Con una nota ufficiale, l’Atalanta ha comunicato le modalità di acquisto dei ...Il placet per i nuovi corner della Curva Piscina da parte delle autorità competenti permettono allo Spezia Calcio di mettere in vendita già per la gara contro l’Atalanta poco meno di 600 biglietti, me ...