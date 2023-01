Biathlon | Coppa del Mondo Pokljuka 2023 Dopo ben otto podi | l’Italia femminile cerca il successo!

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Abitualmente ladeldivive la prima tappa del nuovo anno solare in quel di Oberhof (Germania). Tuttavia, nell’inverno corrente, la località della Turingia sarà palcoscenico dei Mondiali, dovendo lasciare ad altri la propria collocazione naturale. Viene sostituita da, che conferma pertanto il proprio ruolo di “coltellino svizzero”, essendo in grado di adattarsi alle più disparate circostanze. Il borgo sloveno è entrato nel programma del circuito maggiore nel 1992, senza però mai assumere collocazione fissa. Dicembre o marzo non fa differenza per l’impianto edificato nei pressi di Bled, che peraltro ha spesso sostituito tappe storiche deputate a ospitare i Mondiali. Quanto accade con Oberhof in questosi era già verificato nel 2007 e nel 2020 con Anterselva, nonché nel ...