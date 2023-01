Berrettini-Hurkacz in tv | data | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) Matteoaffronterà Hubertnel terzo singolare della sfida Italia-Polonia diCup, che dà l’accesso alla fase finale del torneo. Gli azzurri si giocano un posto tra le prime quattro della manifestazione e si affidano al loro numero uno, che dopo essere tornato a battere un top-5 nel match contro Ruud, ora vuole confermarsi sugli stessi livelli. Il polacco fin qui a Brisbane ha vinto anche lui entrambe le partite giocate, prima contro Bublik in tre set, poi contro Wawrinka invece in due parziali di gioco. Ci sono tre precedenti tra i due tennisti, tutti in un certo senso significativi. Si sono affrontati per la prima volta nel 2018 proprio in Australia, durante le qualificazioni del primo slam stagionale e vinse Matteo in due set. Poco più di un anno doposi prese la ...

SPORTFACE.IT

Daniel Michalski (POL) Sessione serale - Dalle ore 08:30 Matteo(ITA) vs. Hubert(POL) Lucia Bronzetti (ITA) vs. Magda Linette (POL) Doppio Misto PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA ...La prossima sfida sarà con la prima classificata del Gruppo B, Polonia o Svizzera, Swiatek eo Bencic Wawrinka.ha tirato fuori il suo miglior repertorio: 10 aces e 88% dei punti ... BERRETTINI-HURKACZ IN TV: DATA, ORARIO, CANALE, DIRETTA ... L’attesa è finita: ora si conosce la squadra che domani affronterà l’Italia nel playoff della United Cup 2023 che metterà in palio un pass per le semifinali. Gli azzurri guidati da Vincenzo Santopadre ...L’attesa è finita: ora si conosce la squadra che domani affronterà l’Italia nello spareggio della United Cup 2023 che metterà in palio un pass per le semifinali. Gli azzurri guidati da Vincenzo Santop ...