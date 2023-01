Beppe Grillo e la Chiesa dell’Altrove | la nuova religione dell’Elevato è l’Altrovismo

Leggi su open.online

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il messaggio, piuttosto solenne, è datato 21 dicembre 2022: «Oggi, alle ore 12 del giorno del solstizio d’inverno, l’Elevato ha costituito la. L’atto costitutivo dellaè stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni». A dispetto dei rumors che lo davano come stanco dalla politica,evidentemente rilancia. E dopo aver fondato un partito passa alle religioni. E la solennità della situazione è stata ribadita a Capodanno: «Il sole ha ripreso ad alzarsi sulla linea dell’orizzonte e molti hanno propositi per l’anno nuovo, che sono di fare o di non fare: fare diete, non rimandare, fare sport, non desistere. #Altrove ci si propone di essere o non essere: essere generosi, non essere poveri, essere ...