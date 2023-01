Benzina e pedaggi | Renzi attacca il governo per gli aumenti | «Pacchia finita? Forse per gli automobilisti»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 gennaio 2023) Anno nuovo, clima nuovo: per lo meno sui social. Negli ultimi giorni del 2022 aveva fatto notizia la convergenza del centrodestra su un ordine del giorno presentato dal Terzo Polo (con il calendiano Enrico Costa) per abolire la riforma-Bonafede – proposta appoggiata dalla stessa Giorgia Meloni. Tanto da far gridare le altre opposizioni – in particolare Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle – all’inciucio tra il gruppo centrista e la maggioranza di destra. E anche sulla riforma istituzionale allo studio delin senso presidenzialista il Terzo Polo ha mandato con la fine dell’anno chiari segnali di apertura. Ma Matteo, leader di Italia Viva, sembra inaugurare il 2023 con altra impronta. In un video diffuso sui suoi canali social durante il viaggio in auto,spara a zero su Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il motivo: ...