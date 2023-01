Benzina | “con stop taglio accise +300 euro l’anno a famiglia”

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Loaldelleinfiamma i prezzi dei carburanti. La decisione del governo di reintrodurre la quota piena delledetermina infatti un aumento, nel mese di gennaio, di +30 centesimi su un litro dio gasolio rispetto a marzo scorso, e di +18 centesimi al litro rispetto a dicembre”. Così Faib Confesercenti in una nota. I rincari andranno ad incidere, su base annua, per 300rispetto a marzo, rileva la Confederazione, e 180rispetto a dicembre, senza tener conto dell’effetto traino che produrrà su tutti i beni di consumo e sull’inflazione interna che è già a livelli preoccupanti. Ogni pieno dicosterà in media 15in più rispetto a 10 mesi fa. ...

La Stampa

... autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a) 'Euro 6'; ciclomotori a 2 ruotemotore 4 tempi 'Euro 2' e successivi; motocicli a 4 tempi 'Euro 3' e successivi; ecc..''. ''L'elenco ...Già di per sè questa modifica di alimentazione sarebbe rivoluzionaria per questo modello, che ricordiamo essere oggi propostoun motore aa quattro cilindritecnologia ibrida leggera ... Reggio Emilia, faceva benzina con carte della Provincia, arrestato dipendente. Aveva prelevato 800 litri di c… Il 2023 parte con prezzi in aumento sulla rete carburanti per la fine dello sconto sulle accise introdotto dal 22 marzo e poi ridotto da dicembre. Dal 1° gennaio sono state infatti ripristinate le… Le ...(Adnkronos) – “Lo stop al taglio delle accise infiamma i prezzi dei carburanti. La decisione del governo di reintrodurre la quota piena delle accise determina infatti un aumento, nel mese di gennaio, ...