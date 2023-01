Benzina | assicurazioni | mutui | cosa aumenta nel 2023 più di stipendi e pensioni

(Di martedì 3 gennaio 2023) Al via gli aumenti del: si parte cone diesel ma sono previsti incrementi anche per autostrade, affitti,, bollette e trasporti pubblici. Eno di poco e solo per alcuni

Corriere della Sera

Dallee affitti, i rincari non sono finiti Il reddito di cittadinanza resta "congruo", ma a termine. E i giovani non diplomati dovranno tornare a scuola Pensioni, quota 103 ...... mentre altre voci di spesa, dalleai servizi telefonici, invertiranno nel nuovo anno ...e pedaggi più cari da oggi. Autostrade, dove non scattano gli aumenti Prendendo in esame le ... Benzina, assicurazioni, mutui: ecco cosa aumenta nel 2023 (più ... Al via gli aumenti del 2023: si parte con benzina e diesel ma sono previsti aumenti anche per autostrade, affitti, mutui, bollette e trasporti pubblici ...Gli aumenti dei carburanti a causa dell'addio al taglio delle accise (con le opposizioni fortemente critiche nei confronti del governo e qualche appello per una marcia indietro). I possibili rincari d ...