(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe dieseli dueanche adove a scegliere di limitare l’aumento sono solo le cosiddette ‘’ che non fanno parte delle compagnie di distribuzione di carburante più note. Tra i distributori più cari quelli in centro città, sempre meno numerosi, che puntano sul traffico locale e propongono, come una al Corso Vittorio Emanuele, 2,199per un litro di Super. Il diesel in città viene a volte venduto a prezzi più cari della super mentre su altri display esposti all’ingresso delle piazzole i prezzi si equiparano: 1,999 ad un distributore di via Forio, appena un centesimo al di sotto della soglia psicologica dei due. “I prezzi si aggiornano di continuo – ha detto all’ANSA un gestore di ...

leggi anchee autostrade, la prima stangata del 2023: cosa sta succedendo Costi più alti ... Assoutenti ricorda che a, da qualche mese, un biglietto singolo è salito da 1 euro a 1,20. A ......di imposta riconosciuto anche per la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della... una in Calabria (provincia di Reggio Calabria), una in Campania (province di Benevento,, ... Benzina: a Napoli oltre 2 euro,pompe bianche offrono ribasso ... Nuovo anno e puntualmente nuova raffica di rincari con conseguente stangata per le famiglie italiane, stimata in 2.400 euro per il 2023 dalle associazioni dei c ...