LA NAZIONE

L'associazione Il Retone ha devoluto tutto l'incasso della rappresentazione in vernacolo "Ir Milionea aveccelo" al progetto di ricerca di un simulatore low cost per la formazione a distanza sulla ......raccoglieranno i doni per darli inal Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sestesi : per chi parteciperà non mancherà la cioccolata Calda ed in vin brulé preparatiSci ... Beneficenza: dallo spettacolo teatrale all’Aoup per sostenere il Centro Nina L’associazione Il Retone ha devoluto tutto l’incasso della rappresentazione in vernacolo “Ir Milione…a aveccelo” al progetto di ricerca di un simulatore low cost per la formazione a distanza sulla ria ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...