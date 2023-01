Benedetto XVI | Orban e la moglie a San Pietro per omaggio a Ratzinger

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Secondo giorno di esposizione della salma diXVI. Anche questa mattina centinaia di fedeli si sono messi in fila all’esterno della basilica di Sanper prendereal papa emerito Joseph. Nella Basilica Vaticana, stamani è arrivato anche il premier ungherese Viktoraccompagnato dallaAnikò Lévai, con indosso un velo nero., che si è raccolto in preghiera davanti alle spoglie del papa emerito per qualche minuto, guiderà la delegazione non ufficiale del suo paese ai funerali di giovedì 5 gennaio, alle 9.30. Esequie che saranno solenni ma sobrie. Due le delegazioni ufficiali che saranno presenti: italiana e tedesca. Ma cominciano ad essere rese note, intanto, alcune presenze di altri Capi di Stato ai ...

Oggi alle 15.30 il patriarca presiederà la messa presso la basilica di San Marco in suffragio del Papa emerito... al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, illustrando ai giornalisti le misure messe in piedi per i funerali di Joseph Ratzinger, Papa Emerito, previsti ...Peroni, sacerdote bresciano, per 10 anni cerimoniere pontificio durante il pontificato di Benedetto XVI, ricorda il legame del Papa emerito "con la parte più nobile del suo Ministero petrino", la litu ...Il segreto della vita di Joseph Ratzinger: respirare nel dialogo di Amore trinitario senza per questo dismettere la razionalità della ricerca teologica ...