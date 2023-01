Benedetto XVI | fra reali e capi di Stato ecco chi sarà al funerale

Ci sarà anche il cardinale di Hong Kong,Joseph Zen, 90 anni, ai funerali del Papa emerito, che saranno celebrati da Papa Francesco sul sagrato della basilica vaticana giovedì prossimo, 5 gennaio, alle 9.30. Il porporato cinese, arrestato lo scorso anno ai sensi della legge ...Secondo la Gendarmeria Vaticana, circa 25 mila persone hanno reso omaggio al Papa emeritoprima delle ore 12 di oggi. Continua, intanto, l'afflusso ordinato di pellegrini e fedeli da ogni parte del mondo, lungo il percorso transennato da Via della Conciliazione all'ingresso ...Che cos'è la tanatoprassi, la tecnica usata per mantenere i corpi di Benedetto XVI morto e Pelé in modo da esporre la salma "imbalsamata" al pubblico.Il lutto. Nella Basilica di San Pietro continuano ad affluire i fedeli per rendere omaggio al Papa emerito. Solo in mattinata sono stai 25 mila. Per i funerali si allunga la lista di presidenti e lead ...