Benedetto XVI | cos’è la tanatoprassi | la tecnica usata per imbalsamare la sua salma

(Di martedì 3 gennaio 2023) È un trattamento speciale che permette di preservare, per un paio di settimane, l’aspetto e i tessuti del defunto, ed è necessario quando ladeve essere esposta

Corriere della Sera

AGI - La gentilezza, la disponibilità all'ascolto ma anche la capacità di cogliere la modernità senza venire meno ai valori fondanti. L'ex ministro Giuseppe Fioroni ricordacome ' un grande testimone del Vangelo e di Cristo in terra '. Ha avuto modo di incontrarlo più volte, quando Ratzinger era cardinale, poi da Papa. 'Aveva un tratto umano che ti colpiva -...- Le spoglie rimarranno esposte in Vaticano anche domani. Giovedì i funerali celebrati, prima volta nella storia, da Papa ... Ratzinger, così i funerali: a Roma volano presidenti e reali. Ecco chi ci sarà Papa Ratzinger è stato sensibile e generoso con gli scrittori e con gli artisti. Gliene rendo atto, ora che ci ha lasciati, ma sarebbe giusto che anche gli altri gliene rendessero ...È un trattamento speciale che permette di preservare, per un paio di settimane, l’aspetto e i tessuti del defunto, ed è necessario quando la salma deve essere esposta ...