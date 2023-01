Benedetto XVI | a migliaia in fila dall’alba per entrare in San Pietro

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 gennaio 2023) Città del Vaticano – Il sole sorge e, per il secondo giorno consecutivo, illumina una piazza Sanche si riempie di fedeli. A, già prima dell’alba, erano indavanti ai cancelli, aperti alle 7, per dare l’ultimo saluto al Papa emerito, spirato il 31 dicembre (leggi qui). La salma, composta davanti al grande baldacchino del Bernini, è sorvegliata da due guardie svizzere. Sulla destra il cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione di Cristo. Ratzinger ha tra le mani un rosario. Al dito non l’anello papale ma quello recante il simbolo di San. La casula rossa e la mitria bianca rievocano alla memoria le immagini di Giovanni Paolo II. Con una grande differenza: manca la ferula, il bastone pastorale a forma di croce. Del resto da quasi dieci anni non è più il Papa regnante. Ed è questa la ...