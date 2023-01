Benedetta Rossi | un altro dramma dopo il lutto | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 3 gennaio 2023) Personaggi Tv.ha vissuto da poco ildella perdita di sua nonna Blandina e ora deve anche affrontare la tristezza della zia Giulietta, caduta in depressionela perdita subita. La famosa food blogger ora deve affrontare un momento di dolore immenso per la sua famiglia, visto quanto era importante per lei e per tutti nonna BLandina.aveva dato la triste notizia della sua scomparsa nei giorni scorsi, annunciando anche che si sarebbe presa dei giorni di pausa. Ora è tornata sui social per aggiornare i suoi fan ma sembra che la ferita per la sua famiglia sia ancora fresca., ildi zia Giuliettala morte della nonna “Mi sono presa un po’ di giorni di silenzio. Oggi ho ...