Ben Sulayem | un tweet per aprire all' undicesima squadra in F1

LiveGP.it

Sempre con le parole di Mohammed, lo scorso autunno, era arrivata la conferma di un interesse ancora vivo di Porsche a un ingresso in Formula 1, nonostante la trattativa con Red Bull ...Il presidente della Fia Mohammedsu Twitter ha dichiarato si sperare nell'ingresso di possibili nuove squadre nal campionato mondiale di Formula 1. "Ho chiesto al mio gruppo di lavoro nella FIA di prendere in ... F1 | Ben Sulayem e la FIA aprono all'ingresso di nuovi team La FIA avvierà un formale percorso di raccolta d'interesse per accogliere un undicesimo team in Formula 1, è un'apertura nei confronti del progetto Andretti Global ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...