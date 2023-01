Beatrice Valli svela qual è il “segreto” per cui sta insieme a Marco Fantini da così tanto | poi parla del probabile nome della figlia in arrivo

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 gennaio 2023)sono una delle coppie più riuscite di sempretrasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due hanno messo su una splendida famiglia, senza dubbio numerosa. Alessandro, avuto dall’ex corteggiatrice da una precedente relazione, Azzurra e Bianca e ora sono in attesa del quarto bebè. Circa un mese fa hanno scoperto il sessonew entry in. Un’altra femminuccia per loro, di cui si sono detti felicissimi anche se in fondoha ammesso di aver sperato in un bel maschietto. Insomma la gravidanza procede e va avanti, ecome sempre tiene aggiornatissimi i suoi follower di tutti i dettagli e i retroscena. Chiacchierando su Instagram infatti ha risposto ache ...