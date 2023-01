Bayern Monaco | dopo il no di Nubel si punta su Sommer

(Di martedì 3 gennaio 2023)ha detto di no alper prendere il posto di Neuer: la scelta dei bavaresi adesso èNienteper il. Il portiere dell’ASha preferito rimanere in Ligue 1 e i bavaresi adesso devono trovare un sostituto per Neuer. Secondo quanto riportato da Suddeutsche Zeitung, il nuovo obiettivo forte di mercato delsarebbe, portiere del Borussia Moenchengladbach e della nazionale svizzera. Il ‘Gladbach ha dettato due condizioni alla trattativa: la prima un indennizzo di 5 milioni (il calciatore va in scadenza a giugno) e un sostituto adeguato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Nubel ha detto di no alper prendere il posto di Neuer: la scelta dei bavaresi adesso è Sommer Niente Nubel per il. Il portiere dell'ASha preferito rimanere in Ligue 1 e i bavaresi adesso ......00 Finlandia - Estonia 19:00 Svezia - Islanda CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Fulham - Chelsea BASKET - EUROLEAGUE 18:45 Fenerbahçe -19:00 Crvena Zvezda -20:00 Berlin - Real Madrid ... Bayern Monaco, dopo il rifiuto di Nubel tutto su Sommer. Due le condizioni per averlo subito Nubel ha detto di no al Bayern Monaco per prendere il posto di Neuer: la scelta dei bavaresi adesso è Sommer Niente Nubel per il Bayern Monaco. Il portiere dell’AS Monaco ha preferito rimanere in Ligu ...Lo svizzero rappresenterebbe una soluzione-tampone per i prossimi sei mesi, in attesa del recupero del numero uno. Ma secondo la Bild i bavaresi avrebbero chiesto informazioni anche sul portiere dell' ...