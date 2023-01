Batman | Tim Burton su Jack Nicholson | “Faticavamo a comunicare”

Leggi su screenworld

(Di martedì 3 gennaio 2023) Timha svelato alcuni retroscena della lavorazione di, uscito nel 1989, riguardanti. Il regista infatti, in un’intervista al mensile Empire, ha dichiarato di aver avuto difficoltà acon, uno dei protagonisti del film, per via dello strano modo di parlare di quest’ultimo. Ricorda il regista: “parla in modo veramente astratto. Quando mi diceva le cose, io facevo finta di capire, annuivo, poi prendevo da parte uno e gli chiedevo: “Cosa cazzo ha appena detto?” Fra noi due c’era questa strana comunicazione non lineare, istintiva. Eravamo come due uomini delle caverne. Ma alla fine ci intendevamo, o almeno per me era tutto chiaro.”continua ricordando gli inizi del rapporto: “Lo seguivo già da ...