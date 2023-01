Batgirl | Leslie Grace e Brendan Fraser insieme sul set del film VIDEO

(Di martedì 3 gennaio 2023) Mentre il pubblico continua a rimpiangeredel DCU ormai cancellato, un ineditodal dietro le quinte delmostra l’eroina titolaresoffocare il Firefly di. In onore del nuovo anno, l’attriceha condiviso sul suo Instagram unin cui riflette sul 2022, includendoati dal periodo in cui ha lavorato aassieme all’attore di The Whale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Ildoveva essere l’introduzione nell’Universo ...

contro Firefly nel video condiviso daGraceavrebbe dovuto aprire la strada al personaggio di Barbara Gordon , figlia di Jim Gordon ( J. K. Simmons ), il commissario di ...Cosa ne pensate Vi sarebbe piaciuto vedereGrace in azione comesul grande schermo