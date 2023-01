"Basta intercettazioni per fini politici". Ira di Salvini sulla faida dei tamponi

Sky Tg24

Sono trapelate prima di Nataleinedite dell' agosto 2020 (provenienti da un'altra ... Ho la scheda tecnica e, adesso sto cercando". E poi: "Patrizia allora io ti dico questo, ......che in Italia ci sono i numeri più alti in Europa per incidenti sulle strade e così L'articolo Salvini denuncia le troppe vittime sulle strade italiane e poi dicealleproviene ... Crisanti via dall’Università di Padova dopo intercettazioni di Zaia: “Parole gravissime" «Inaccettabile il continuo uso distorto delle intercettazioni per fini politici. Il 2023 sarà anche l'anno della sacrosanta Riforma della Giustizia, basta con sprechi, abusi e commistione fra magistra ...Il ministro delle Infrastrutture annuncia la riforma della giustizia nel 2023: "Basta sprechi, abusi e commistione fra magistratura, giornalismo e politica" ...