Basket | Napoli esonera Buscaglia | pronto Cesare Pancotto

(Di martedì 3 gennaio 2023) La Geviha deciso dire il coach Maurizio, affidando la guida tecnica della squadra a. La scelta è maturata dopo la pesante sconfitta subita contro Scafati, per 96-61, e diversi risultati deludenti ottenuti nell’ultimo periodo. Questo il comunicato ufficiale del club campano: “La Gevicomunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Maurizio. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità dimostrate nei suoi mesi ae gli augura le migliori fortune umane e professionali. La Gevicomunica inoltre di aver affidato, al momento, la guida tecnica della ...

Fatale al coach la sconfitta nel derby: panchina affidata al suo vice, Pancotto. E domenica arriva la corazzata ...Dopo la sconfitta per 96-61 contro Scafati e un inizio di stagione tutt'altro che felice, la Gevi Napoli Basket ha reso noto di aver esonerato il capoallenatore Maurizio Buscaglia. Al suo posto sulla ...Brutta batosta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel derby contro la Givova Scafati è stata sonoramente sconfitta dagli uomini di coach Caja per 96-61. Nei primi due quarti la gara è stat ...