Basket | il Napoli umiliato da Scafati Il club chiede scusa ai tifosi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023)96-61. Notte buia, lunga e profonda quella in cui è sprofondata la Ge.Visconfitta ancora una volta, anche nel derby con la rinata Givova. Quinta sconfitta in sei gare e lo spettro della retrocessione, scampata all’ultimo giro lo scorso anno, spalanca le braccia e fa tremare una piazza che comincia a temere e a contestare. Mai in partita gli uomini di coach Buscaglia sovrastati dai padroni di casa che, con coach Caja, hanno rimesso la nave in poppa proiettandosi verso un campionato sereno. Buscaglia potrebbe essere esonerato. Ilha diramato una nota: “La societàaiper la pessima prestazione offerta dalla squadra. Nelle prossime ore saranno valutati gli opportuni ...