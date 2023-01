(Di martedì 3 gennaio 2023) Si è disputata ladel massimo campionato italiano die sono stati tanti i risultati importanti sia in chiave playoff sia salvezza. Su tutte è spiccata, ovviamente, la netta vittoria dell’Olimpia Milano in casaVirtus Bologna che ha permesso ai ragazzi di Messina di raggiungere gli emiliani in vetta alla classifica. Ma su tutti i parquet si sono messi in mostra diversi. Eccoli. Nell’anticipo dell’altro giornoEmilia aveva superato Pesaro 95-76 e tra i protagonisti assoluti ci sono stati due. Michele Vitali, autore di 15 punti, ma anche un Andreache ha segnato 13 punti, ma ha messo a segno una doppia doppia clamorosa con ben 15 assist. Ieri, invece, Brindisi ha espugnato il campo di ...

OA Sport

A questo ricco palinsesto si aggiungono la NFL, gli sport da combattimento, il tennis, il ciclismo, l'atletica leggera, ma anche il grandeitaliano ed europeo con lepartite di ...I primi 15 minuti contro Udine, anche alla luce della caratura dell'avversario, sono stati tra igiocati finora. La squadra sta iniziando a fare bene anche in contropiede. Pur non avendo uno ... Basket, i migliori italiani della tredicesima giornata di Serie A: Cinciarini show a Reggio, Melli decisivo nel big match Inizia il girone di ritorno per quanto riguarda l’Eurolega femminile. Le due squadre italiane sono in situazioni decisamente diverse, con il Famila Schio che lotta per vincere il girone B e la Virtus ...Bologna, 3 gennaio 2023 – Vittoria e primato in classifica per l’AX Armani Milano che nel big match della tredicesima giornata di Serie A espugna la Segafredo Arena infliggendo il secondo ko casalingo ...