Basket femminile | Eurolega 2022-2023 | Schio inizia il ritorno a Miskolc | Virtus Bologna quasi ultima chiamata

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023)il girone diper quanto riguarda l’. Le due squadre italiane sono in situazioni decisamente diverse, con il Familache lotta per vincere il girone B e lache, invece, è costretta ad andare di rincorsa per cercare di acciuffare almeno il quarto posto nel raggruppamento A, distante due vittorie.SEGAFREDO-VALENCIA(Mercoledì 4 gennaio, ore 20:30) Se non è l’, ci si va molto vicini: la squadra di Giampiero Ticchi, con 2 vittorie e 5 sconfitte, affronta proprio quella che è quarta nella classifica del gruppo con un record di 4-3. All’andata fu una palla rubata molto dubbia a decidere la partita; da ...