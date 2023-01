Basilicata | quattrocentomila euro per l’informazione locale Giunta regionale

(Di martedì 3 gennaio 2023) Di Nino Sangerardi: La, pochi giorni fa, ha approvato il Programma annuale per gli interventi in favore delle imprese che operano nell’ambito del, curato dal Direttore Ufficio stampa e comunicazione del Presidente e dellalucana. Disposizione riconducibile alla Leggen. 22 del 29 luglio 2022, articolo numero 3 comma 2. Tra gli obiettivi del Programma : promuovere il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e completezza delin tutto il territorio lucano quale pressuposto della partecipazione democratica dei cittadini, sostenere iniziative finalizzate all’innovazione tecnologica, al lancio di nuove start up, al miglioramento degli standard di qualità dele della ...

Noi Notizie

"In Italia, quasi un milione ebambini vivono in povertà assoluta - una ..., Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria), evidenzia un ...In Italia, dove quasi un milione ebambini vivono in povertà assoluta - una ..., Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria), ... Basilicata: quattrocentomila euro per l'informazione locale