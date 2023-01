Baseball e softball | i ranking mondiali aggiornati

(Di martedì 3 gennaio 2023) Per ile illa conclusione del quadriennio 2019-2022, vuol dire “tempo di bilanci” e di nuovi. La WorldConfederation (WSBC) ha infatti rilasciato idi, nei quali è presente ovviamente, in entrambe le graduatorie, la nazionale italiana. Nella classifica è comandata dal Giappone (4179 punti), in vetta dal 2014, che precede Cina Taipei (3819) e gli Stati Uniti (3449), rispettivamente al secondo e terzo posto; con l’Italia 16esima (1206 punti). Nelinvece a guidare ilal femminile vi sono gli Stati Uniti d’America (4288 punti): ...

Federazione Italiana Baseball

La nazionale diparteciperà al World Classic. La prima fase si disputa a Taiwan dal 9 marzo e gli azzurri sono inseriti nel girone con Cuba, Taipei, Panama e Olanda da ...Il campionato 2023 vedrà quindi al via 30 formazioni: La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Federazione ItalianaPer il baseball e il softball la conclusione del quadriennio 2019-2022, vuol dire "tempo di bilanci" e di nuovi ranking mondiali. La World Baseball Softball Confederation (WSBC) ha infatti rilasciato ...