Bari | paralizzata e in coma riesce a partorire | ecco come è stato possibile

(Di martedì 3 gennaio 2023) Una ragazza di 23 anni di Taranto ha dato alla luce un bambino, nonostante siae in. La donna è riuscita a concludere la gravidanza nonostante le condizioni in cui versa, grazie alle cure ricevute al Policlinico di. La 23enne era stata trovata dai familiari in condizioni criiche in casa, a causa della rottura di una malformazione artero-venosa cerebrale. Lo riporta Fanpage.it. Il bambino sta bene, mentre la madre,spiegato dalla dirigente del reparto Marisa Megna, sta recuperano le funzionalità motorie e cognitive. Il bimbo è nato grazie a un parto cesareo, dal momento che la 23enne non era in grado di contrarre volontariamente i muscoli. Dopo la nascita èricoverato e tenuto sotto osservazione. Ora sta bene. La 23enne, vista la giovane età – dicono i medici – ha ...

, in coma e alla 35esima settimana di gravidanza, è riuscita a portare a termine la gravidanza grazie alle cure ricevute al Policlinico di. La donna, ventitré anni di origini tarantine,......di rally americano aveva 55 anni La storia, in coma e alla 35esima settimana di gravidanza , è riuscita a portare a termine la gestazione grazie alle cure ricevute al Policlinico di