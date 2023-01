Bari | donna paralizzata e in coma partorisce | migliora la mamma | il piccolo sta bene

(Di martedì 3 gennaio 2023) Unadi 23 anni,e in, ha partorito al Policlinico di. «Il bambino stae la, faticosamente ma con costanza, sta recuperando la sua funzionalità cognitiva e motoria»,...

... in coma e alla 35esima settimana di gravidanza , è riuscita a portare a termine la gestazione grazie alle cure ricevute al Policlinico di. La, ventitré anni di origini tarantine, era ...Unadi 23 anni, paralizzata e in coma, ha partorito al Policlinico di. "Il bambino sta bene e la mamma, faticosamente ma con costanza, sta recuperando la sua funzionalità cognitiva e motoria", ... Bari, donna senzatetto aggredisce netturbino Amiu: ragazzi ridono e ... La vita è imprevedibile e per ogni cosa brutta che possa presentare, ne porta con sé sempre una bella. È un po' ciò che è successo alla ...La ragazza era stata trovata svenuta sul pavimento alla 35.ma settimana di gravidanza. Parlano i medici del Policlinico di Bari ...