Barcellona-Virtus Bologna in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come diciassettesima giornata dell’di. Dopo la splendida e importantissima vittoria contro il Fenerbahce tra le mura della Segafredo Arena, la formazione di coach Scariolo è attesa da un altro impegno di altissimo livello contro i blaugrana. I catalani, primi in classifica, sono reduci dalla discussa vittoria contro la Stella Rossa di Belgrado, condizionata dalla svista sulla tripla di Mirotic, che aveva pestato la linea laterale prima di realizzare i tre punti che hanno prolungato la contesa all’overtime. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 5 gennaio, mentre di seguito ecco le ...

Doppio colpo di mercato di livello per la Virtus che inizia il 2023 aggiungendo al proprio roster due elementi di spicco per la categoria come David Paunovic e Fabio Dal Maso, entrambi provenienti dal ...