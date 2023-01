Bankitalia svela gli effetti del cambiamento climatico sull’economia

Leggi su formiche

(Di martedì 3 gennaio 2023) Le temperature sopra la media di questo periodo ce lo ricordano in modo univoco: il 2022 è stato l’anno più caldo di sempre, sia per le temperature massime che per quelle medie (per le minime il record è del 2018). Stesso discorso per le precipitazioni con un meno 21% che lo vede secondo solo al 2001 (-23%). Tutto questo avrànegativi sulla nostra economia (ma anche l’Europa non sta messa bene), soprattutto per quanto riguarda l’agricoltura e il turismo. A confermarlo è uno studio della Banca d’Italia (“Glidelitaliana”). “A meno che nei prossimi decenni – si legge nel rapporto – non vengano messe in atto riduzioni su larga scala delle emissioni, è probabile che nel corso del XXI secolo l’aumento della temperatura media della superficie terrestre ...