Banche | quali effetti ha avuto la legge sulle quote rosa nei Cda?

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Pochi, se non quelli strettamente legati alla misura, e il rischio che possano svanire. Uno studio pubblicato sul sito di Bankitalia, firmato da Silvia Del Prete, Giulio Papini and Marco Tonello, analizza le conseguenze dellaGolfo-Mosca che nel 2011 ha introdotto leneidellequotate e arriva alla conclusione che, nella realtà, il cambiamento promesso è stato solo in parte conseguito. I risultati principali del lavoro, che rielabora dati riferiti agli anni tra il 2007 e il 2019, “mostrano che laha aumentato la percentuale di donne al potere nellequotate italiane, sia intà di amministratori che di sindaci, ...

... modificando la composizione del consiglio o facendo il delisting, la legge non ha potuto propagare i suoi effetti sulle altredei gruppi quotati'. I risultati 'sollevano alcune implicazioni ...