(Di martedì 3 gennaio 2023) Unaè cadutae si è rotta un: ilè stato. Andiamo con ordine: nell'area giochi di Palombina , in provincia di Ancona , non c'era ...

leggo.it

Unaè caduta dall' altalena e si è rotta un braccio: il Comune è stato condannato a pagare 10mila euro. Andiamo con ordine: nell'area giochi di Palombina , in provincia di Ancona , non c'era la ...Laperò aiuta il genitore ad affrontarla. L'ombra così si disperde e troviamo entrambi ... Il foglioe i due si ritrovano in acqua a nuotare con pesci colorati e altre creature marittime. ... Bambina cade dall'altalena e si rompe un braccio: il Comune condannato a pagare 10mila euro Una bambina è caduta dall'altalena e si è rotta un braccio: il Comune è stato condannato a pagare 10mila euro. Andiamo con ordine: nell'area ...L’incidente era avvenuto al parco giochi Aldo Moro. I genitori avevano sporto denuncia ai carabinieri rivolgendosi poi all’avvocato Nicoletta Nucci ...