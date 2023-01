Baglioni | posticipati a febbraio e marzo i concerti di Varese | Como e Lugano

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 gennaio 2023) Claudio– foto di Alessandro DobiciROMA – Sono stati riprogrammati adi Claudioprevisti aa causa di uno stato influenzale dell’artista. Queste le nuove date: 212023:– TEATRO DI(recupero del 2 gennaio 2023) 272023:– TEATRO SOCIALE (recupero del 3 gennaio 2023) 062023:– TEATRO LAC (recupero del 4 gennaio 2023) I biglietti acquistati per le date posticipate rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Per info: www.friendsandpartners.it. L'articolo L'Opinionista.