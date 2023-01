Bad Bunny lancia il telefono di una fan per terra | il VIDEO diventa virale! «Se una persona viene da me…» ecco cosa è successo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Badsta vivendo il suo periodo d’oro: record in classifica, tour di immensoe vendite clamorose però non bastano a tenerlo lontano dalle polemiche. Se il 2022 è stato per lui un anno enormemente positivo, il 2023 si apre in maniera decisamente diversa! Ma? Il cantante portoricano è stato travolto...

Il rapperinizia il nuovo anno cercando di difendersi dalle conseguenze di un video diventato presto virale sui social. Il breve filmato ritrae l'artista portoricano - diventato famoso anche grazie ai ...è diventato protagonista di una scena che una sua fan non dimenticherà facilmente: nel video che vedete qui sotto si vede l'artista portoricano (il cui ultimo disco, Un Verano Sin Ti , è ... Bad Bunny lancia via il cellulare di una fan che si avvicina, poi ... Una fan di Bad Bunny un po' invadente si é vista lanciare il telefono via dal suo idolo. La reazione del web e le non scuse di Bunny.Bad Bunny ha lanciato via il cellulare di una fan che gli si è avvicinata per un video. Poi la spiegazione su Twitter: “Chi verrà a mettermi in faccia un cavolo di telefono lo considererò per quello c ...